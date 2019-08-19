Гоффен рассказал, почему соперникам трудно обыграть Медведева
Бельгиец Давид Гоффен прокомментировал поражение от россиянина Даниила Медведева в финале турнира в Цинциннати со счётом 6:7 (3:7), 4:6.
«Он играл невероятно стабильно и не допускал ошибок. Это словно играть со стеной. Кросс, кросс и ожидание мяча. Он играет не очень быстро и не слишком медленно. Играть с ним приходится в особом темпе. А затем он посылает бомбы с подачи и не ошибается. Именно поэтому у всех возникают трудности в матчах с ним. Он очень стабилен, а теперь ещё и очень уверен в себе.
Всё решили считанные розыгрыши. Даниил был больше уверен в себе. Он одержал больше побед, это и стало решающим. Я ни о чём не жалею, несмотря на то, что шансы у меня были", — приводит слова Гоффена официальный сайт тура.
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