Медведев: кто не рискует, тот не пьёт шампанское. Сегодня я пью

Российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями от завоевания титула на турнире серии «Мастерс-1000» в Цинциннати (США). В финале он победил представителя Бельгии Давида Гоффена со счётом 7:6 (7:3), 6:4.
«Даже если бы я не завоевал трофей, я бы всё равно считал эти недели потрясающими, лучшими в моей жизни. Но, конечно, с трофеем лучше. Если бы я проиграл третий финал подряд, то не начал бы сомневаться в себе, но задал бы вопрос: „Как это вообще возможно? Три финала, три поражения. Что мне следовало сделать иначе?“
Но теперь задавать эти вопросы не нужно, потому что финал я выиграл. Я подавал как никогда здорово. Я демонстрировал стабильный теннис. Я не провёл ни одного плохого матча. Я невероятно счастлив.
Я играл так много дней подряд. Сейчас просто хочу не вылезать из постели и 24 часа смотреть телевизор. Надеюсь, к US Open я буду свежим.
В России говорят: «Кто не рискует, тот не пьёт шампанское». Сегодня я пью. Если бы перед началом турнира меня спросили, как я буду праздновать, то я сказал бы, что, наверное, просто упаду на корт, а затем начну кричать и прыгать, поднимая руки вверх. Если честно, я был очень измотан. Когда прошла моя последняя подача, я подумал: «Вау, всё закончилось». У меня не осталось никаких сил, чтобы сделать хоть что-нибудь", — цитирует Медведева официальный сайт тура.
В рейтинге ATP Даниил поднялся на пятую строчку.
- 19 августа 2019
-
11:07
-
10:28
-
10:15
-
10:00
-
09:39
-
09:19
-
08:57
-
08:42
-
08:26
-
08:20
-
08:13
-
02:44
-
01:58
-
01:45
-
01:16
-
01:04
- 18 августа 2019
-
23:56
-
23:32
-
23:02
-
22:48
-
21:32
-
19:28
-
18:51
-
18:19
-
17:00
-
14:20
-
14:05
-
13:07
-
12:29
-
11:47
-
11:18
-
09:58
-
09:19
-
04:41
-
03:10