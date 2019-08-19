Медведев: кто не рискует, тот не пьёт шампанское. Сегодня я пью

Российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями от завоевания титула на турнире серии «Мастерс-1000» в Цинциннати (США). В финале он победил представителя Бельгии Давида Гоффена со счётом 7:6 (7:3), 6:4.

«Даже если бы я не завоевал трофей, я бы всё равно считал эти недели потрясающими, лучшими в моей жизни. Но, конечно, с трофеем лучше. Если бы я проиграл третий финал подряд, то не начал бы сомневаться в себе, но задал бы вопрос: „Как это вообще возможно? Три финала, три поражения. Что мне следовало сделать иначе?“

Но теперь задавать эти вопросы не нужно, потому что финал я выиграл. Я подавал как никогда здорово. Я демонстрировал стабильный теннис. Я не провёл ни одного плохого матча. Я невероятно счастлив.

Я играл так много дней подряд. Сейчас просто хочу не вылезать из постели и 24 часа смотреть телевизор. Надеюсь, к US Open я буду свежим.

В России говорят: «Кто не рискует, тот не пьёт шампанское». Сегодня я пью. Если бы перед началом турнира меня спросили, как я буду праздновать, то я сказал бы, что, наверное, просто упаду на корт, а затем начну кричать и прыгать, поднимая руки вверх. Если честно, я был очень измотан. Когда прошла моя последняя подача, я подумал: «Вау, всё закончилось». У меня не осталось никаких сил, чтобы сделать хоть что-нибудь", — цитирует Медведева официальный сайт тура.

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