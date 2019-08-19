Тарпищев: если Медведев с недостатками в пятёрке, то что будет дальше?

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Даниила Медведева на турнире серии «Мастерс-1000» в Цинциннати. В финале 23-летний уроженец Москвы обыграл бельгийца Давида Гоффена со счётом 7:6 (7:3), 6:4.

«Ожидал победу Медведева. Как можно было не ожидать, если он был в семи финалах. Кризисные времена в мужском теннисе прошли. Бокарев отвечает за спорт высших достижений, три года назад наладили порядок, вот и результат.



По количеству побед Медведев является номером один в этом году — 44 победы. Он очень хорошо чувствует мяч, играет тактически. По сравнению с прошлым годом Медведев прибавил в подаче, окреп физически. Теннис — это вид спорта, который противоречит методике спортивной тренировки. Матчи здесь не лимитированы по времени, молодым сложно играть пять часов, а на следующий день снова проводить матч. Но Медведев стал более стабильным игроком, уже пятой ракеткой мира. И это не предел. Есть моменты, которые нужно улучшать, но если он и с недостатками в пятёрке, то что же будет дальше, если он их исправит? Сейчас он на правильном пути», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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