Тренер Серены о скандале на US Open: лучший момент в теннисе за последние 10 лет

Патрик Муратоглу, тренер американки Серены Уильямс, вспомнил о скандале, который омрачил финал Открытого чемпионата США 2018 года. Серена уступила японке Наоми Осаке со счётом 2:6, 4:6.

Уильямс сперва получила предупреждение за подсказку с трибуны от Муратоглу, затем, проиграв пятый гейм второй партии, была наказана штрафным очком за сломанную о корт ракетку. При счёте 4:3 Серена подошла к судейской вышке и высказала всё, что думает об арбитре Карлосе Рамосе, из-за чего была лишена гейма за оскорбление судьи. После этого Уильямс вызвала на корт главного рефери турнира и на повышенных тонах пыталась оспорить решение, но наказание не было отменено. После матча Серена обвинила арбитра в сексизме.

«Я чувствовал, что это был важный момент. Пожалуй, один из главных моментов её карьеры. Она играла в финале турнира „Большого шлема“ и могла повторить рекорд по титулам. Но в тот момент Серена уступала. Думаю, тогда она выглядела потерянной, поэтому я постарался помочь ей. Это моя работа.

Работой Рамоса было держать матч под контролем. Но он его полностью утратил, потому что поддался эмоциям. Ему нельзя было это делать. Он главный арбитр, а не игрок.

Это было ужасно для меня. Это было ужасно для Серены. Но для тенниса это была просто фантастика, нечто невероятное. Лучший момент в теннисе за последние 10 лет», — приводит слова Муратоглу Ubitennis.

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