Кис: бабушка хочет использовать кубок из Цинциннати в качестве вазы

Американская теннисистка Мэдисон Кис рассказала, как поступит с завоёванным трофеем на соревнованиях в Цинциннати (США).



«Безусловно, я очень счастлива и очень горжусь собой. Это моя самая большая победа, но в любом случае она является лишь трамплином для будущих успехов. На повестке дня успешное выступление на Открытом чемпионате США и качественная концовка сезона.



Кубок? Моя бабушка хочет использовать его в качестве вазы. Но мы ещё это обсудим», — цитирует Мэдисон официальный сайт WTA.



Напомним, в решающем матче соревнований в Цинциннати американка в двух партиях обыграла представительницу России Светлану Кузнецову. Данный успех позволил Кис подняться на восемь позиций в рейтинге АТР — теперь она является 10-й ракеткой мира.

Кис рассказала, как ей удалось победить Кузнецову в финале турнира в Цинциннати