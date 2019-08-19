Кис: бабушка хочет использовать кубок из Цинциннати в качестве вазы
Американская теннисистка Мэдисон Кис рассказала, как поступит с завоёванным трофеем на соревнованиях в Цинциннати (США).
«Безусловно, я очень счастлива и очень горжусь собой. Это моя самая большая победа, но в любом случае она является лишь трамплином для будущих успехов. На повестке дня успешное выступление на Открытом чемпионате США и качественная концовка сезона.
Кубок? Моя бабушка хочет использовать его в качестве вазы. Но мы ещё это обсудим», — цитирует Мэдисон официальный сайт WTA.
Напомним, в решающем матче соревнований в Цинциннати американка в двух партиях обыграла представительницу России Светлану Кузнецову. Данный успех позволил Кис подняться на восемь позиций в рейтинге АТР — теперь она является 10-й ракеткой мира.
Кис рассказала, как ей удалось победить Кузнецову в финале турнира в Цинциннати
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