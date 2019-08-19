Э. Маррей: я ничего от себя сейчас не ожидаю. Надеюсь выиграть хотя бы матч

Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал собственное решение выступить на турнире в Уинстон-Сейлеме в одиночном разряде.
«Да, я решил сыграть прежде чем вернуться домой. Надеюсь, у меня получится выиграть первую игру в одиночном разряде после травмы и я задержусь на турнире более, чем на один матч.
Ожидания? Я ничего не ожидаю от себя. Ни о каких титулах пока речи не идёт, мне нужно сыграть побольше матчей и всё. Надеюсь, к концу года я смогу немного приблизиться к своему лучшему уровню тенниса», — цитирует Маррея официальный сайт АТР.
Напомним, после Открытого чемпионата Австралии Энди провёл лишь один матч — на соревнованиях в Монреале он уступил в первом же круге Ришару Гаске из Франции. Первым соперником Маррея в Уинстон-Сейлеме станет американец Теннис Сандгрен.
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