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Э. Маррей: я ничего от себя сейчас не ожидаю. Надеюсь выиграть хотя бы матч

Э. Маррей: я ничего от себя сейчас не ожидаю. Надеюсь выиграть хотя бы матч
Теннис / ATP 0

Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал собственное решение выступить на турнире в Уинстон-Сейлеме в одиночном разряде.

«Да, я решил сыграть прежде чем вернуться домой. Надеюсь, у меня получится выиграть первую игру в одиночном разряде после травмы и я задержусь на турнире более, чем на один матч.

Ожидания? Я ничего не ожидаю от себя. Ни о каких титулах пока речи не идёт, мне нужно сыграть побольше матчей и всё. Надеюсь, к концу года я смогу немного приблизиться к своему лучшему уровню тенниса», — цитирует Маррея официальный сайт АТР.

Напомним, после Открытого чемпионата Австралии Энди провёл лишь один матч — на соревнованиях в Монреале он уступил в первом же круге Ришару Гаске из Франции. Первым соперником Маррея в Уинстон-Сейлеме станет американец Теннис Сандгрен.

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