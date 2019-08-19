Джокович оценил свои шансы на победу в Открытом чемпионате США

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович считает, что имеет неплохие шансы на победу в Нью-Йорке.



«Подготовка? Я проведу неделю в Нью-Йорке перед турниром и полноценно потренируюсь. Обожаю играть на этом турнире, выходить на центральный корт…



Конечно, я буду бороться за главный титул, как и все остальные теннисисты. Кажется, у меня неплохие шансы на трофей. Я чувствую себя очень хорошо и с нетерпением жду старта соревнований», — цитирует теннисиста Tennis Head.



Джокович является действующим победителем US Open. В финале прошлогоднего мэйджора он обыграл представителя Аргентины Хуана-Мартина дель Потро — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

Напомним, на прошлой неделе Новак не сумел защитить чемпионское звание на «Мастерсе» в Цинциннати. Добравшись до полуфинала, он уступил будущему чемпиону из России Даниилу Медведеву.