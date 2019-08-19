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Самсонова и Грачёва с разгромных побед стартовали в квалификации US Open

Самсонова и Грачёва с разгромных побед стартовали в квалификации US Open
Теннис / US Open 2019 0

Две российские теннисистки сумели пробиться во второй раунд квалификации Открытого чемпионата США.

20-летняя Людмила Самсонова за 1 час 21 минуту игрового времени уверенно обыграла представительницу Латвии Диану Марцинкевичу. Матч завершился со счётом 6:1, 6:4.

Следующей соперницей 21-й сеяной Самсоновой станет Джейми Фурлис из Австралии.

Ещё одна россиянка Варвара Грачёва разгромила итальянку Мартину Тревизан — 6:0, 6:1. Матч продлился 1 час 5 минут.

За выход в третий круг квалификационного турнира Грачёва, являющаяся 184-й ракеткой мира, поспорит с победительницей пары Данка Ковинич (Черногория) — Элли Киик (США).

Действующей чемпионкой US Open является первая ракетка мира из Японии Наоми Осака. В финале прошлогоднего турнира она обыграла американку Серену Уильямс.

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