Самсонова и Грачёва с разгромных побед стартовали в квалификации US Open

Две российские теннисистки сумели пробиться во второй раунд квалификации Открытого чемпионата США.
20-летняя Людмила Самсонова за 1 час 21 минуту игрового времени уверенно обыграла представительницу Латвии Диану Марцинкевичу. Матч завершился со счётом 6:1, 6:4.
Следующей соперницей 21-й сеяной Самсоновой станет Джейми Фурлис из Австралии.
Ещё одна россиянка Варвара Грачёва разгромила итальянку Мартину Тревизан — 6:0, 6:1. Матч продлился 1 час 5 минут.
За выход в третий круг квалификационного турнира Грачёва, являющаяся 184-й ракеткой мира, поспорит с победительницей пары Данка Ковинич (Черногория) — Элли Киик (США).
Действующей чемпионкой US Open является первая ракетка мира из Японии Наоми Осака. В финале прошлогоднего турнира она обыграла американку Серену Уильямс.
- 19 августа 2019
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