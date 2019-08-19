Южный: игрокам нужно указывать на ошибки, а не говорить то, что они хотят
Экс восьмая ракетка мира из России Михаил Южный рассказал о современном подходе тренеров к теннисистам.
«Сейчас зачастую люди вокруг игрока высокого класса толкуют ему то, что он хочет услышать, об этом говорил, в частности, Рафа Надаль. А человеку надо подсказывать, в чем его ошибки, чтобы он не повторял их из раза в раз, говорить то, что поможет совершенствоваться.
Правда, зачастую это можно делать только при условии долгого взаимопонимания, когда члены команды не боятся потерять работу, сказав игроку что-то такое, что ему не понравится с первого раза.
Знания должны передаваться из поколения в поколение. Если это будет происходить грамотно, то людям захочется и дальше черпать информацию», — цитирует Южного «Реальное время».
- 19 августа 2019
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