Блинкова оформила «баранку» двукратной полуфиналистке ТБШ на турнире в Бронксе
Российская теннисистка Анна Блинкова не испытала проблем в матче первого раунда соревнований в Бронксе (США). В двух партиях она разгромила американку Коко Вандевей со счётом 6:3, 6:0.
Продолжительность матча составила 1 час 2 минуты. На счету Блинковой 2 эйса, 4 двойные ошибки и стопроцентная реализация брейк-пойнтов — 5 из 5. Её соперница отметилась 6 двойными ошибками. Вандевей не имела шансов взять подачу россиянки.
Напомним, 27-летняя Вандевей лишь недавно восстановилась от тяжёлой травмы. Ранее она дважды выходила в полуфинал на турнирах «Большого шлема» и занимала девятую строчку в рейтинге WTA.
Следующей соперницей Блинковой станет победительница пары Михаэла Бузэрнэску (Румыния) — Лаура Зигемунд (Германия).
- 19 августа 2019
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