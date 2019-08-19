Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Блинкова оформила «баранку» двукратной полуфиналистке ТБШ на турнире в Бронксе

Блинкова оформила «баранку» двукратной полуфиналистке ТБШ на турнире в Бронксе
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анна Блинкова не испытала проблем в матче первого раунда соревнований в Бронксе (США). В двух партиях она разгромила американку Коко Вандевей со счётом 6:3, 6:0.

Продолжительность матча составила 1 час 2 минуты. На счету Блинковой 2 эйса, 4 двойные ошибки и стопроцентная реализация брейк-пойнтов — 5 из 5. Её соперница отметилась 6 двойными ошибками. Вандевей не имела шансов взять подачу россиянки.

Напомним, 27-летняя Вандевей лишь недавно восстановилась от тяжёлой травмы. Ранее она дважды выходила в полуфинал на турнирах «Большого шлема» и занимала девятую строчку в рейтинге WTA.

Следующей соперницей Блинковой станет победительница пары Михаэла Бузэрнэску (Румыния) — Лаура Зигемунд (Германия).

19 августа 2019 года, понедельник. 21:50 МСК
Бронкс. 1-й круг
Матч окончен
Коко Вандевей
466
США
Коко Вандевей
К. Вандевей
0 : 2
Анна Блинкова
93
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
1 2 3
           
3 0  
6 6  
           
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент