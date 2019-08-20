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Оже-Альяссим: в детстве смотрел на Федерера словно на божество

Оже-Альяссим: в детстве смотрел на Федерера словно на божество
Теннис / ATP 0

19-летний канадец Феликс Оже-Альяссим рассказал о своём кумире — 38-летнем швейцарце, второй ракетке мира и двадцатикратном победителе турниров «Большого шлема» Роджере Федерере.

«Когда в детстве я смотрел на то, как играет Роджео, он выглядел для меня почти как божество.

Тем не менее, дистанция между нами немного сократилась после того, как я познакомился и поболтал с ним.

За что я люблю теннис? Конечно, победа всегда важна, но для меня главное — это звук от классного удара по мячу», — рассказал Оже-Альяссим в интервью журналу Vogue.

В текущий момент Оже-Альяссим является 19-й ракеткой мира. С Федерером канадец в официальный матчах не встречался.

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