Оже-Альяссим: в детстве смотрел на Федерера словно на божество

19-летний канадец Феликс Оже-Альяссим рассказал о своём кумире — 38-летнем швейцарце, второй ракетке мира и двадцатикратном победителе турниров «Большого шлема» Роджере Федерере.



«Когда в детстве я смотрел на то, как играет Роджео, он выглядел для меня почти как божество.



Тем не менее, дистанция между нами немного сократилась после того, как я познакомился и поболтал с ним.

За что я люблю теннис? Конечно, победа всегда важна, но для меня главное — это звук от классного удара по мячу», — рассказал Оже-Альяссим в интервью журналу Vogue.



В текущий момент Оже-Альяссим является 19-й ракеткой мира. С Федерером канадец в официальный матчах не встречался.