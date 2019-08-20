Т. Надаль объяснил, почему назвал Рафаэля «не теннисистом»
Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанца Рафаэля Надаля, прокомментировал свои слова в адрес племянника. Ранее он заявил, что Рафа не теннисист, а травмированный человек, который играет в теннис.
«Тогда я не имел в виду именно это. Я говорил о Рафаэле в юности. У него и тогда были травмы, но он продолжал сражаться и пытался стать лучшим.
Главная ценность в спорте — это преодоление трудностей. Рафа с этим всегда отлично справлялся. Я похвалил его за это, не более того.
Знаете, иногда пресса пытается откопать громкий заголовок — в эти моменты и случаются такие вещи», — цитирует Тони Tennis World USA.
Напомним, сам Рафаэль ранее комментировал высказывание дяди. Теннисист заявил, что уже поговорил с Тони и тот извинился перед ним.
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