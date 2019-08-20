Маррей проиграл в первом круге турнира в Уинстон-Сейлеме

Британский теннисист Энди Маррей, получивший «уайлд-кард» от организаторов турнира в Уинстон-Сейлеме (США), не сумел пробиться во второй круг, проиграв американцу Теннису Сандгрену со счётом 6:7 (8:10), 5:7. Продолжительность противостояния составила 2 часа 9 минут.

Бывшая первая ракетка мира 6 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 11 эйсов, 6 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в третий круг Сандгрен поспорит с представителем Канады Денисом Шаповаловым, посеянным под вторым номером. Турнир завершится 24 августа.

Маррей набирает форму после операции на бедре. В начале 2019 года он сообщил о готовности завершить карьеру, но затем изменил решение.