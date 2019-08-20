Россиянка Савиных победила в квалификации US Open, отыгравшись с 4:6, 0:4

Российская теннисистка Валерия Савиных пробилась во второй раунд квалификации Открытого чемпионата США, обыграв представительницу Румынии Патрисию-Марию Циг (26) со счётом 4:6, 7:6 (7:4), 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 45 минут.

Валерия трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 8 из 15 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 9 двойных ошибок и 7 брейков. По ходу матча россиянка уступала 4:6, 0:4.

За выход в финал квалификации Савиных поспорит с голландкой Рихел Хогенкамп.

Ранее во второй раунд отборочных соревнований вышли россиянки Людмила Самсонова (21) и Варвара Грачёва. Действующей победительницей Открытого чемпионата США является японка Наоми Осака.