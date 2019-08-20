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Савиных — о волевой победе в квалификации US Open: я даже сломала ноготь на ноге

Савиных — о волевой победе в квалификации US Open: я даже сломала ноготь на ноге
Теннис / US Open 2019 0

Российская теннисистка Валерия Савиных поделилась впечатлениями от выхода во второй раунд квалификации Открытого чемпионата США. На старте соревнований она одолела представительницу Румынии Патрисию-Марию Циг со счётом 4:6, 7:6 (7:4), 6:3. По ходу матча россиянка уступала 4:6, 0:4.

«Я весь матч старалась найти свою игру. Чувствовала, что я близка, но соперница действовала отлично. Я постаралась приспособиться к её игре и сыграть как можно лучше. Я верила, что могу изменить ход встречи в любой момент.

На корте было так жарко, я словно горела! Я приму ледяную ванну, может, даже дважды. Мне пришлось пару раз переодеться из-за жары. Я даже сломала ноготь на пальце ноги, но всё нормально", — приводит слова Савиных официальный сайт тура.

Следующей соперницей Валерии будет голландка Рихел Хогенкамп.

Россиянка Савиных победила в квалификации US Open, отыгравшись с 4:6, 0:4
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