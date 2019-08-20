Ли Тук Хи стал первым глухим теннисистом, выигравшим матч на турнире ATP
Представитель Южной Кореи Ли Тук Хи установил уникальное достижение. Он стал первым в истории глухим теннисистом, выигравшим матч в основной сетке турнира ATP, сообщает официальный сайт тура. На старте соревнований в Уинстон-Сейлеме (США) Ли Тук Хи обыграл швейцарца Генри Лааксонена со счётом 7:6 (7:4), 6:1.
«Люди смеялись надо мной из-за глухоты. Они говорили, что я не должен играть. Конечно, было нелегко, но друзья и семья помогли мне со всем справиться. Я хотел доказать, что могу сделать это. Мой посыл для всех слабослышащих людей — если будете упорно стараться, то можете добиться всего», — сказал Ли Тук Хи.
Его следующим соперником будет поляк Хуберт Хуркач, посеянный под третьим номером. Турнир завершится 24 августа.
«Я вас не слышу!» Как глухой теннисист покоряет ATP-тур
История о первом глухом теннисисте в профессиональном туре и о том, какую роль для 18-летнего Ли Дак Хи играет умение слышать мяч.
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