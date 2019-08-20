Маррей нашёл положительные моменты в четвёртом поражении подряд
Британец Энди Маррей прокомментировал собственное поражение в стартовом матче соревнований в Уинстон-Сейлеме. В двух партиях он уступил американцу Теннису Сандгрену — 6:7 (8:10), 5:7.
«Знаете, если сравнивать с турниром в Цинциннати, то, думаю, некоторые улучшение произошли. Кажется, я немного чище пробивал по мячу сегодня. Кроме того, сегодня я выполнил несколько ударов, к которым, возможно, на прошлой неделе я не прибегал.
Физически я чувствую себя нормально — нет ни боли, ни дискомфорта, лишь небольшая усталость», — цитирует Маррея официальный сайт АТР.
Напомним, британец набирает форму после операции на бедре. В начале 2019 года он сообщил о готовности завершить карьеру, но затем изменил решение.
- 20 августа 2019
-
10:03
-
09:53
-
09:40
-
08:56
-
08:42
-
08:24
-
08:08
-
01:03
-
00:43
-
00:10
- 19 августа 2019
-
23:40
-
22:46
-
22:21
-
22:05
-
22:05
-
20:53
-
20:40
-
20:14
-
20:14
-
19:30
-
18:58
-
18:23
-
17:55
-
17:27
-
16:29
-
15:07
-
14:13
-
13:34
-
12:57
-
12:22
-
12:04
-
11:36
-
11:23
-
11:07
-
10:28
Партнерский контент