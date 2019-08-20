Маррей нашёл положительные моменты в четвёртом поражении подряд

Британец Энди Маррей прокомментировал собственное поражение в стартовом матче соревнований в Уинстон-Сейлеме. В двух партиях он уступил американцу Теннису Сандгрену — 6:7 (8:10), 5:7.



«Знаете, если сравнивать с турниром в Цинциннати, то, думаю, некоторые улучшение произошли. Кажется, я немного чище пробивал по мячу сегодня. Кроме того, сегодня я выполнил несколько ударов, к которым, возможно, на прошлой неделе я не прибегал.



Физически я чувствую себя нормально — нет ни боли, ни дискомфорта, лишь небольшая усталость», — цитирует Маррея официальный сайт АТР.

Напомним, британец набирает форму после операции на бедре. В начале 2019 года он сообщил о готовности завершить карьеру, но затем изменил решение.

