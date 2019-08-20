Серена Уильямс вернётся на турнир, который раскритиковала в 2017 году

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс приняла решение выступить на турнире в Окленде впервые с 2017 года. Соревнования пройдут в январе 2020-го.
После поражения во втором круге этого турнира в 2017 года от соотечественницы Мэдисон Бренгл Серена сказала, что условия в Окленде одни из худших, в которых она играла.
«Я жажду завоевать титул на этом турнире. В прошлый раз, когда я выступала там, было много всего, но я смогла выиграть свой первый матч, не показав привычного уровня. У меня остались прекрасные воспоминания об Окленде. Теперь хотелось бы добавить воспоминаний и об игре», — цитирует Уильямс TVNZ.
«Это то, что Серена хотела сделать сразу после вылета из турнира в прошлый раз. Она чувствовала, что должна вернуться сюда и завершить начатое. Мы солидарны в этом. Пусть в 2020 году её ракетка говорит сама за себя. Мы все чувствуем, что она не закончила дело. Я с нетерпением жду её выхода на корт в первом матче 2020 года», — сказал директор турнира Карл Бадж.
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