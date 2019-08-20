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Маррей не исключил игру на «челленджерах» после поражения в Уинстон-Сейлеме

Маррей не исключил игру на «челленджерах» после поражения в Уинстон-Сейлеме
Теннис / ATP 0

Британский теннисист Энди Маррей заявил, что может сыграть несколько турниров категории «челленджер» в одиночном разряде ради набора формы.

«Моя игра достаточно конкурентоспособна, но может быть лучше, я это понимаю. Возможно, мне нужно опуститься на уровень ниже и сыграть несколько матчей там. Уже после этого я вернусь в тур», — цитирует Маррея официальный сайт АТР.

Напомним, Энди продолжает восстанавливаться после двух операций на тазобедренном суставе. Двукратный олимпийский чемпион проиграл четыре последние матча в одиночном разряде. На продолжающемся турнире в Уинстон-Сейлеме он в двух партиях уступил Теннису Сандгрену — 6:7 (8:10), 5:7.

32-летний теннисист отказался от «уайлд-кард» на Открытый чемпионат США. Не выступит уроженец Глазго и в парном разряде американского мэйджора.

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