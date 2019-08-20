Олимпийский чемпион Вудфорд: Кирьос — дурак, позорящий свою страну

Бывший австралийский профессиональный теннисист, чемпион 12 турниров «Большого шлема» в парном разряде и олимпийский чемпион Марк Вудфорд прокомментировал медийную популярность соотечественника Ника Кирьоса.
«Что меня пугает, так это то, что дети после матча, склонившись над забором вокруг центрального корта, просят обувь Кирьоса и радуются его разбитым ракеткам.
это не должно происходить после того, как он себя показывает. Это меня беспокоит. Он не должен быть моделью для маленьких детей. Выходки Ника вошли в его привычку. Ситуация не становится лучше, а уровень его вспышек начинает становиться лишь выше — это разочаровывает.
У него было слишком много шансов. Ник Кирьос больше никогда не должен играть за Австралию. Он должен быть сброшен с теннисной трассы, пока не повзрослеет. Он дурак, который тратит свой талант и испытывает наше терпение.
Он метафорически плюнул нам в лицо ранее, а теперь он сделал это практически буквально, плюнув в сторону судьи. Линия была пересечена. Хуже уже некуда, он позорит свою страну», — цитирует Вудфорда Tennis World USA.
- 20 августа 2019
-
11:24
-
11:16
-
10:30
-
10:03
-
09:53
-
09:40
-
08:56
-
08:42
-
08:24
-
08:08
-
01:03
-
00:43
-
00:10
- 19 августа 2019
-
23:40
-
22:46
-
22:21
-
22:05
-
22:05
-
20:53
-
20:40
-
20:14
-
20:14
-
19:30
-
18:58
-
18:23
-
17:55
-
17:27
-
16:29
-
15:07
-
14:13
-
13:34
-
12:57
-
12:22
-
12:04
-
11:36