Олимпийский чемпион Вудфорд: Кирьос — дурак, позорящий свою страну

Бывший австралийский профессиональный теннисист, чемпион 12 турниров «Большого шлема» в парном разряде и олимпийский чемпион Марк Вудфорд прокомментировал медийную популярность соотечественника Ника Кирьоса.



«Что меня пугает, так это то, что дети после матча, склонившись над забором вокруг центрального корта, просят обувь Кирьоса и радуются его разбитым ракеткам.



это не должно происходить после того, как он себя показывает. Это меня беспокоит. Он не должен быть моделью для маленьких детей. Выходки Ника вошли в его привычку. Ситуация не становится лучше, а уровень его вспышек начинает становиться лишь выше — это разочаровывает.



У него было слишком много шансов. Ник Кирьос больше никогда не должен играть за Австралию. Он должен быть сброшен с теннисной трассы, пока не повзрослеет. Он дурак, который тратит свой талант и испытывает наше терпение.



Он метафорически плюнул нам в лицо ранее, а теперь он сделал это практически буквально, плюнув в сторону судьи. Линия была пересечена. Хуже уже некуда, он позорит свою страну», — цитирует Вудфорда Tennis World USA.

Кирьос во время матча с Хачановым сломал две ракетки и плюнул в сторону судьи