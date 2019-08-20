Кирьос пил алкоголь после поражения от Хачанова в Цинциннати

Австралийский теннисист Ник Кирьос после поражения во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Цинциннати (США) от россиянина Карена Хачанова был замечен с банкой алкогольного напитка, сообщает Tennis World USA.
По итогам матча уроженец Канберры был оштрафован на $ 113 тыс. за неспортивное поведение. В ходе игры Кирьос устроил перепалку с судьёй Фергюсом Мёрфи, за что получил официальное предупреждение. Причиной конфликта стало то, что судья якобы слишком рано включал таймер, отсчитывающий время на подачу.
В перерыве между вторым и третьим сетами австралиец ушёл в подтрибунное помещение, где разбил две ракетки, за что был оштрафован на одно очко. По окончании матча Ник выругался в адрес Мёрфи и плюнул в его сторону.
В 2019 году Кирьос выиграли турниры в Акапулько и Вашингтоне.
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