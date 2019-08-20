Четвёртое поражение подряд Маррея — обзор матча первого круга в Уинстон-Сейлеме

Вашему вниманию представлен видеообзор матча первого раунда соревнований в Уинстон-Сейелеме (США), в котором экс первая ракетка мира Энди Маррей провёл очередной матч в одиночном разряде после операции на бедре.



В двух партиях британец уступил хозяину местных кортов Теннису Сандгрену — 6:7 (8:10), 5:7. Интересно, что это поражение стало четвёртым для Маррея в четырёх последних матчах.

Ранее он проиграл на старте турнира в Цинциннати Ришару Гаске. Ещё два поражения случились в начале года — Энди проиграл на Даниилу Медведеву в Окленде и Роберто Баутиста-Агуту на Australian Open.

Видео доступно на «Чемпионате».

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