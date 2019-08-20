Федерер: возможно, молодые теннисисты не так талантливы, как я, Надаль, Джокович

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал тот факт, что представители «Большой тройки» продолжают доминировать, невзирая на наличие большого количества молодых талантливых игроков.



«Во-первых, мы уже долгое время отбиваемся от всё новых и новых игроков. Во-вторых, я не уверен, что они талантливы так же, как я, Рафа и Новак. Впрочем, я могу и ошибаться», — цитирует Федерера Tennis World USA.



Напомним, 38-летний Роджер Федерер является третьей ракеткой мира. На минувшем Уимблдоне он играл в финале против 32-летнего Новака Джоковича.



Стоит отметить, что в топ-10 лучших игроков мира в настоящее время находятся лишь четыре теннисиста младше 25 лет: Даниил Медведев (5-е место в рейтинге, 23 года), Александр Зверев (6, 22), Стефанос Циципас (8, 21) и Карен Хачанов (9, 23).

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