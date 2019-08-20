Чилийский теннисист дисквалифицирован на 8 лет за участие в коррупционной схеме

Чилийский теннисист Хуан-Карлос Саес дисквалифицирован на 8 лет и наказан штрафом в $ 12,5 тыс. за нарушение антикоррупционных правил, сообщает BBC. Ранее 28-летний спортсмен, занимавший 230-ю строчку в рейтинге ATP, попал под подозрение Tennis Integrity Unit, организации, борющейся с договорными матчами и коррупцией в теннисе.
В Tennis Integrity Unit обнаружили необычную активность в ставках на матчи с участием Саеса. При этом чилиец неоднократно отказывался отдавать свой мобильный телефон в рамках расследования.
В итоге Саес признал, что стал участником коррупционной схемы на одном из «фьючерсов», о чём в своё время не сообщил.
В настоящий момент Хуан-Карлос занимает 1082-е место в рейтинге. До 230-й позиции в табели о рангах он добрался в сентябре 2015 года.
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