Маррей лайкнул сообщения с призывами прекратить позориться и завершить карьеру
Британский теннисист, экс первая ракетка мира Энди Маррей с юмором относится к своим «хейтерам». Так, после своего поражения на старте соревнований в Уинстон-Сейлеме он отметил лайками сообщения недовольных болельщиков в своём «инстаграме».
«Какой ничтожный матч, как много ты запорол элементарных ударов… Продолжай играть в паре или заканчивай карьеру».
«Ты вообще первым мячом подать не можешь. Лучше уже заканчивай и оставь о себе хорошие воспоминания».
«Достаточно! Хватит позориться».
В каждом из случаев Энди отметил сообщение как понравившееся ему. Напомним, Энди продолжает восстанавливаться после двух операций на тазобедренном суставе. В настоящий момент у шотландца серия из четырёх поражений кряду.
Маррей обрушился с критикой на свою команду после проигрыша Сандгрену
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