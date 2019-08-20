Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
The International 2019 | Dota 2
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Маррей лайкнул сообщения с призывами прекратить позориться и завершить карьеру

Маррей лайкнул сообщения с призывами прекратить позориться и завершить карьеру
Теннис / ATP 0

Британский теннисист, экс первая ракетка мира Энди Маррей с юмором относится к своим «хейтерам». Так, после своего поражения на старте соревнований в Уинстон-Сейлеме он отметил лайками сообщения недовольных болельщиков в своём «инстаграме».

«Какой ничтожный матч, как много ты запорол элементарных ударов… Продолжай играть в паре или заканчивай карьеру».

«Ты вообще первым мячом подать не можешь. Лучше уже заканчивай и оставь о себе хорошие воспоминания».

«Достаточно! Хватит позориться».

В каждом из случаев Энди отметил сообщение как понравившееся ему. Напомним, Энди продолжает восстанавливаться после двух операций на тазобедренном суставе. В настоящий момент у шотландца серия из четырёх поражений кряду.

Маррей обрушился с критикой на свою команду после проигрыша Сандгрену
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент