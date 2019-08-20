Джокович поздравил Медведева с победой на «Мастерсе» в Цинциннати
Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович отметил успех россиянина Даниила Медведева на соревнованиях категории АТР 1000 в Цинциннати (США). На своей странице в «Инстаграме» уроженец Белграда поздравил первую ракетку России.
«Поздравляю с заслуженной победой, Даниил», — написал серб в «сторис».
Напомним, в полуфинале соревнований Даниил добыл волевую победу именно над Джоковичем, который на тот момент являлся действующим победителем турнира.
Успех на соревнованиях такого уровня стал для Медведева первым в карьере. Завоёванный трофей позволил ему впервые в карьере попасть в топ-5 рейтинга АТР.
Ранее Джокович высоко оценил свои шансы на победу в Открытом чемпионате США. Он является действующим чемпионом турнира.
Тарпищев: если Медведев с недостатками в пятёрке, то что будет дальше?
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Российский теннисист покорил США за три недели, и теперь его называют будущей первой ракеткой мира. Неужели мы дождёмся?
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