Джокович поздравил Медведева с победой на «Мастерсе» в Цинциннати

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович отметил успех россиянина Даниила Медведева на соревнованиях категории АТР 1000 в Цинциннати (США). На своей странице в «Инстаграме» уроженец Белграда поздравил первую ракетку России.



«Поздравляю с заслуженной победой, Даниил», — написал серб в «сторис».

Напомним, в полуфинале соревнований Даниил добыл волевую победу именно над Джоковичем, который на тот момент являлся действующим победителем турнира.



Успех на соревнованиях такого уровня стал для Медведева первым в карьере. Завоёванный трофей позволил ему впервые в карьере попасть в топ-5 рейтинга АТР.

Ранее Джокович высоко оценил свои шансы на победу в Открытом чемпионате США. Он является действующим чемпионом турнира.

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