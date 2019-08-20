Бывшая 4-я ракетка мира: многие хотят, чтобы Кирьос обладал качествами Надаля
Четырёхкратный полуфиналист Уимблдона, бывшая четвёртая ракетка мира британец Тим Хенман отметил сильные стороны испанца Рафаэля Надаля в сравнении с австралийцем Ником Кирьосом.
«Рафа просто феноменален. Его интенсивность, качество, стабильный уровень игры… Думаю, многие хотят, чтобы Кирьос обладал такими же качествами. У Ника огромный талант, но физически и психологически он слишком нестабилен», — приводит слова Хенмана Tennis World USA.
В 2019 году Кирьос выиграл турниры в Акапулько (Мексика) и Вашингтоне (США). По итогам турнира в Цинциннати (США) австралиец был оштрафован на $ 113 тыс. за неспортивное поведение.
Надаль в нынешнем сезоне завоевал титулы в Риме (Италия), Монреале (Канада), а также на Открытом чемпионате Франции.
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Ник Кирьос сломал ракетки, разругался с арбитром и плюнул в его сторону. Впрочем, подобное поведение привлекает к нему часть болельщиков.
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