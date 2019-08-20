Серена Уильямс выступит на турнире в Окленде
Американка Серена Уильямс заявила, что сможет сыграть на турнире в Окленде (Новая Зеландия), который состоится с 6 по 12 января 2020 года.
«Очень хочу завоевать трофей в Окленде. В прошлый раз, когда я играла здесь, столько всего произошло. Я приложила немало усилий, чтобы выиграть в стартовом матче. У меня остались прекрасные воспоминания о городе. Хочется добавить новые впечатления от успешного выступления на местных кортах», — цитирует Уильямс NewsHub.
Уильямс играла в Окленде один раз в карьере — в 2017 году. Тогда она во втором круге проиграла соотечественнице Мэдисон Бренгл. Потом Серена назвала местные корты худшими в истории.
В прошлом сезоне соревнования в Окленде выиграла немка Юлия Гёргес.
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