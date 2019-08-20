Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Арестован мошенник, который прикинулся братом Бушар и жил за её счёт

Арестован мошенник, который прикинулся братом Бушар и жил за её счёт
Теннис / WTA 0

В Майами полицейские задержали молодого человека, который выдавал себя за брата канадской теннисистки Эжени Бушар.

Мошенник больше двух месяцев использовал личный счёт спортсменки в одном из местных отелей, где обычно живёт финалистка Уимблдона — 2014.

Как сообщает Tennis.life, 24-летнего Соломона Шломо Азари обвиняют в мошенничестве, краже персональных данных и воровстве более $ 40 тыс. долларов с мая по июль 2019 года. В этот период он жил в отеле, питался в ресторане и посещал бар за счёт Бушар. Во время ареста у злоумышленника был найден кокаин.

При этом сотрудники отеля рассказали, что несколько раз видели Бушар и Азари вместе в баре.

На текущий момент Бушар занимает 114-е место в рейтинге WTA.

Бушар в Бронксе проиграла 11-й матч подряд
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент