Рублёв одержал уверенную победу над Фаббиано на старте турнира в Уинстон-Сейлеме

Российский теннисист Андрей Рублёв преодолел первый круг турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Он в двух сетах обыграл итальянца Томаса Фаббиано со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут.

Уроженец Москвы выполнил 6 эйсов, 4 раза ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 13. В активе Фаббиано 3 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 1 сделанный брейк.

За выход в третий круг Рублёв поборется с испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом, посеянным под девятым номером.

Напомним, действующим чемпионом турнира в Уинстон-Сейлеме является россиянин Даниил Медведев. В этом году 23-летний спортсмен не будет защищать титул. Ранее Медведев сыграл в трёх финалах — в Вашингтоне, а также на «Мастерсах» в Монреале (Канада) и Цинциннати (США).