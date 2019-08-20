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Рублёв одержал уверенную победу над Фаббиано на старте турнира в Уинстон-Сейлеме

Рублёв одержал уверенную победу над Фаббиано на старте турнира в Уинстон-Сейлеме
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв преодолел первый круг турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Он в двух сетах обыграл итальянца Томаса Фаббиано со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут.

Уроженец Москвы выполнил 6 эйсов, 4 раза ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 13. В активе Фаббиано 3 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 1 сделанный брейк.

За выход в третий круг Рублёв поборется с испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом, посеянным под девятым номером.

Напомним, действующим чемпионом турнира в Уинстон-Сейлеме является россиянин Даниил Медведев. В этом году 23-летний спортсмен не будет защищать титул. Ранее Медведев сыграл в трёх финалах — в Вашингтоне, а также на «Мастерсах» в Монреале (Канада) и Цинциннати (США).

20 августа 2019 года, вторник. 20:00 МСК
Уинстон-Сейлем. 1-й круг
Матч окончен
Томас Фаббьяно
87
Италия
Томас Фаббьяно
Т. Фаббьяно
0 : 2
Андрей Рублёв
47
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
1 2 3
           
4 2  
6 6  
           
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