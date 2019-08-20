Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Калинская и Флинк одержали победы в первом круге квалификации US Open

Калинская и Флинк одержали победы в первом круге квалификации US Open
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анна Калинская пробилась во второй раунд квалификации Открытого чемпионата США. Она в двух сетах выиграла у представительницы Болгарии Виктории Томовой со счётом 6:2, 6:4. Игра продолжалась 1 час 14 минут. Следующей соперницей Калинской станет американка Катрина Скотт.

Также одержала победу россиянка Варвара Флинк, которая взяла верх над Паулой Ормаэчеа из Аргентины — 3:6, 6:4, 6:4. Спортсменки провели на корте 2 часа 11 минут. За выход в финал квалификации Флинк поборется с китаянкой Сю Шилинь.

Поединки основной сетки стартуют 26 августа. Турнир завершится 7 сентября.

Действующей чемпионкой US Open является первая ракетка мира из Японии Наоми Осака. В финале прошлогоднего турнира она обыграла американку Серену Уильямс.

Самсонова и Грачёва с разгромных побед стартовали в квалификации US Open
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент