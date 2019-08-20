Калинская и Флинк одержали победы в первом круге квалификации US Open

Российская теннисистка Анна Калинская пробилась во второй раунд квалификации Открытого чемпионата США. Она в двух сетах выиграла у представительницы Болгарии Виктории Томовой со счётом 6:2, 6:4. Игра продолжалась 1 час 14 минут. Следующей соперницей Калинской станет американка Катрина Скотт.

Также одержала победу россиянка Варвара Флинк, которая взяла верх над Паулой Ормаэчеа из Аргентины — 3:6, 6:4, 6:4. Спортсменки провели на корте 2 часа 11 минут. За выход в финал квалификации Флинк поборется с китаянкой Сю Шилинь.

Поединки основной сетки стартуют 26 августа. Турнир завершится 7 сентября.

Действующей чемпионкой US Open является первая ракетка мира из Японии Наоми Осака. В финале прошлогоднего турнира она обыграла американку Серену Уильямс.