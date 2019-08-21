Потапова снялась по ходу матча 2-го круга турнира в Бронксе, уступая 0:6, 0:3

Российская теннисистка Анастасия Потапова, пробившаяся в основную сетку турнира в Бронксе (США) через квалификацию, отказалась от продолжения борьбы по ходу матча второго круга с пятой сеяной соревнований Катержиной Синяковой из Чехии. Встреча была остановлена при счёте 6:0, 3:0 в пользу чешской теннисистки.



Продолжительность поединка составила 46 минут. Потапова ни разу не подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта из 2. На счету её соперницы 1 эйс, ни одной двойной ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.



Соперницей Синяковой по четвертьфиналу станет американка Бернарда Пера (WC), обыгравшая третью сеяную соревнований Барбору Стрыцову из Чехии – 3:6, 6:2, 6:1.



Напомним, соревнования в Бронксе проводятся впервые. Ранее турнир проходил в Нью-Хэйвене.

