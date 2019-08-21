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Потапова снялась по ходу матча 2-го круга турнира в Бронксе, уступая 0:6, 0:3

Потапова снялась по ходу матча 2-го круга турнира в Бронксе, уступая 0:6, 0:3
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анастасия Потапова, пробившаяся в основную сетку турнира в Бронксе (США) через квалификацию, отказалась от продолжения борьбы по ходу матча второго круга с пятой сеяной соревнований Катержиной Синяковой из Чехии. Встреча была остановлена при счёте 6:0, 3:0 в пользу чешской теннисистки.

Продолжительность поединка составила 46 минут. Потапова ни разу не подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта из 2. На счету её соперницы 1 эйс, ни одной двойной ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.

Соперницей Синяковой по четвертьфиналу станет американка Бернарда Пера (WC), обыгравшая третью сеяную соревнований Барбору Стрыцову из Чехии – 3:6, 6:2, 6:1.

Напомним, соревнования в Бронксе проводятся впервые. Ранее турнир проходил в Нью-Хэйвене.

21 августа 2019 года, среда. 00:25 МСК
Бронкс. 2-й круг
Матч окончен
Катержина Синякова
38
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
2 : 0
Rt
Анастасия Потапова
76
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
1 2 3
           
6 3  
0 0  
           
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