Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
The International 2019 | Dota 2
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

С. Уильямс пообщалась с судьём Рамосом за закрытыми дверями после финала US Open

С. Уильямс пообщалась с судьём Рамосом за закрытыми дверями после финала US Open
Теннис / US Open 2019 0

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс, повздорившая с арбитром Карлосом Рамосом в финале US Open 2018 года, после игры разыскала его и обсудила произошедшее за закрытыми дверями. Об этом стало известно после выхода документального фильма ESPN «Серена против судьи», сообщает Yahoo Sports.

В финальном матче Серена проиграла японке Наоми Осаке со счётом 2:6, 4:6. Уильямс сперва получила предупреждение за подсказку с трибуны от тренера Патрика Муратоглу, затем, проиграв пятый гейм второй партии, была наказана штрафным очком за сломанную о корт ракетку. При счёте 4:3 американка подошла к судейской вышке и высказала всё, что думает об арбитре Карлосе Рамосе, из-за чего была лишена гейма за оскорбление судьи. После этого Уильямс вызвала на корт главного рефери турнира и на повышенных тонах пыталась оспорить решение, но наказание не было отменено. После матча Серена обвинила арбитра в сексизме.

Репортёр Дон Ван Натта-младший рассказал, что после игры Серена и Карлос общались несколько минут.

«Два источника сообщили мне, что Серена сказала, как сильно уважает Рамоса, но выразила несогласие с его решениями. Рамос ответил: „Я ничего не имею против вас лично. Я просто делал свою работу“, — сказал репортёр.

На минувшей неделе было объявлено, что Рамос на US Open не будет обслуживать матчи с участием сестёр Уильямс.

Тренер Серены о скандале на US Open: лучший момент в теннисе за последние 10 лет
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент