С. Уильямс пообщалась с судьём Рамосом за закрытыми дверями после финала US Open

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс, повздорившая с арбитром Карлосом Рамосом в финале US Open 2018 года, после игры разыскала его и обсудила произошедшее за закрытыми дверями. Об этом стало известно после выхода документального фильма ESPN «Серена против судьи», сообщает Yahoo Sports.

В финальном матче Серена проиграла японке Наоми Осаке со счётом 2:6, 4:6. Уильямс сперва получила предупреждение за подсказку с трибуны от тренера Патрика Муратоглу, затем, проиграв пятый гейм второй партии, была наказана штрафным очком за сломанную о корт ракетку. При счёте 4:3 американка подошла к судейской вышке и высказала всё, что думает об арбитре Карлосе Рамосе, из-за чего была лишена гейма за оскорбление судьи. После этого Уильямс вызвала на корт главного рефери турнира и на повышенных тонах пыталась оспорить решение, но наказание не было отменено. После матча Серена обвинила арбитра в сексизме.



Репортёр Дон Ван Натта-младший рассказал, что после игры Серена и Карлос общались несколько минут.

«Два источника сообщили мне, что Серена сказала, как сильно уважает Рамоса, но выразила несогласие с его решениями. Рамос ответил: „Я ничего не имею против вас лично. Я просто делал свою работу“, — сказал репортёр.



На минувшей неделе было объявлено, что Рамос на US Open не будет обслуживать матчи с участием сестёр Уильямс.