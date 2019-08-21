Руседски: не вижу Федерера в финале US Open

Бывшая четвёртая ракетка мира британец Грег Руседски назвал фаворитов предстоящего Открытого чемпионата США. Матчи основной сетки начнутся 26 августа.

«Очевидным фаворитом является Новак Джокович. Рафа здорово выступил в Монреале в этом году и в прошлом году отлично сыграл в Торонто. Если с его коленом всё будет в порядке, то он может претендовать на титул.

Я не могу считать Роджера Федерера фаворитом, потому что он провёл всего два матча перед US Open. Он может дойти до четвертьфинала или полуфинала, но я не вижу его в финале. Титул выиграет Джокович или Надаль. Но стоит отметить и молодое поколение. Медведев, Доминик Тим очень хороши на харде", — цитирует Руседски Tennis World USA.

Действующим чемпионом US Open является Джокович.