Руседски: не вижу Федерера в финале US Open
Бывшая четвёртая ракетка мира британец Грег Руседски назвал фаворитов предстоящего Открытого чемпионата США. Матчи основной сетки начнутся 26 августа.
«Очевидным фаворитом является Новак Джокович. Рафа здорово выступил в Монреале в этом году и в прошлом году отлично сыграл в Торонто. Если с его коленом всё будет в порядке, то он может претендовать на титул.
Я не могу считать Роджера Федерера фаворитом, потому что он провёл всего два матча перед US Open. Он может дойти до четвертьфинала или полуфинала, но я не вижу его в финале. Титул выиграет Джокович или Надаль. Но стоит отметить и молодое поколение. Медведев, Доминик Тим очень хороши на харде", — цитирует Руседски Tennis World USA.
Действующим чемпионом US Open является Джокович.
Четвертьфиналист Уимблдона поставил Федерера выше Джоковича и Надаля
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