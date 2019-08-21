Виландер: Медведев может победить Джоковича на турнире «Большого шлема»

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира швед Матс Виландер поделился ожиданиями от предстоящего US Open.



«Я буду удивлён и сильно разочарован, если один или два молодых игрока не смогут дойти минимум до полуфинала на харде. На траве нужен опыт, на грунте — определённый игровой стиль, на харде же никаких оправданий быть не может.



Нам нужны два парня в полуфинале, которых зовут не Роджер, Рафа, Стэн или Новак. Думаю, Надаль — единственный, кто может победить Новака в пятисетовом матче турнира «Большого шлема». Даниил Медведев тоже может обыграть его. Однако я считаю, что Надаль представляет гораздо большую угрозу для Новака.

Что касается Федерера, то самой большой сложностью для него станет необходимость провести семь матчей. Не так важно, какой у тебя стиль. Проблемы могут возникнуть в матчах с игроками с мощной подачей или с теми, кто хорош на задней линии", — цитирует Виландера EFE.



Матчи основной сетки US Open начнутся 26 августа.