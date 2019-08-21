Гоффен оценил шансы Медведева выиграть US Open

Бельгиец Давид Гоффен, проигравший россиянину Даниилу Медведеву в финале турнира в Цинциннати со счётом 6:7 (3:7), 4:6, оценил шансы соперника выиграть Открытый чемпионат США. Матчи основной сетки US Open начнутся 26 августа.

«Победа на турнире „Большого шлема“ — это другая история, потому что матчи идут до выигрыша трёх сетов. В Нью-Йорке может быть невероятно жарко, ощущается влажность. Это нечто другое. Не знаю, сможет ли он выиграть титул в этом году. Может, ещё слишком рано. Но однажды он сделает это, почему нет?» — приводит слова Гоффена Tennis World USA.

Медведев стал первым россиянином, выигравшим «Мастерс» в Цинциннати. По итогам турнира Даниил поднялся на пятую строчку в рейтинге ATP. Это лучший результат в его карьере.

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