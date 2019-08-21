Южный тренирует Шаповалова на турнире в Уинстон-Сейлеме

Экс восьмая ракетка из России Михаил Южный был замечен в боксе канадца Дениса Шаповалова на соревнованиях в Уинстон-Сейлеме (США). По информации Tennis Channel, россиянин официально закреплён за 20-летним теннисистом в качестве тренера.



Свой стартовый матч на турнире Шаповалов выиграл у американца Тенниса Сандгрена — 6:2, 6:4. Его следующим соперником станет серб Миомир Кецманович.



Напомним, 37-летний Южный завершил профессиональные выступления в 2018 году. В его активе 10 выигранных турниров категории АТР и два полуфинала на турнирах «Большого шлема» (US Open 2006 и US Open 2010).

Действующим чемпионом соревнований является россиянин Даниил Медведев. В прошлогоднем финале он оказался сильнее Таро Дэниэла — 6:1, 6:1.