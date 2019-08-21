Медведев: буду доволен четвертьфиналом на US Open. Доволен, но не счастлив

Российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев поделился мыслями о предстоящем Открытом чемпионате США.
«Теперь я уверен, что могу побеждать на «Мастерсах», ведь уже сделал это. Что касается турнира «Большого шлема», то это уже совсем другая история. До сих пор я не добирался даже до четвертьфинала, поэтому такой стадией на US Open буду удовлетворён.
Удовлетворён, но не счастлив. Всё зависит от многих факторов, в том числе и от турнирной сетки. В любом случае я буду идти от матча к матчу. Добравшись до четвертьфинала, постараюсь приложить все силы для завоевания трофея», — цитирует Медведева ASAP Sports.
Напомним, успех Медведева на «Мастерсе» в Цинциннати стал для него первым в карьере — ранее он ни разу не выигрывал турнир категории АТР 1000.
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