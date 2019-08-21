Сампрас: моё поражение от Федерера на Уимблдоне стало концом эпохи

14-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Пит Сампрас рассказал, как сейчас воспринимает поражение от швейцарца Роджера Федерера в четвёртом круге Уимблдона 2001 года.

«Очень нелегко. Тогда казалось, что это лишь теннисный матч, но, оглядываясь назад, я понимаю, что это был конец эры, конец моей эпохи на Уимблдоне. Пришло время Федерера.

Год спустя я проиграл Жоржу Бастлю во втором круге. Это была низшая точка, мой худший матч на турнирах «Большого шлема».

Злюсь ли я, что Федерер побил многие мои рекорды? Если ты устанавливаешь рекорд, то хочешь, чтобы он продержался вечно. Я бы соврал, если бы сказал по-другому. Но я ничего поделать не могу. Я восхищаюсь Роджером. Мы нравимся друг другу и всё ещё общаемся. От этого мне немного легче», — цитирует Сампраса Tennis World USA.

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