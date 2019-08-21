ATP опубликовала лучшие удары Медведева в Вашингтоне, Монреале и Цинциннати

Вашему вниманию подборка лучших моментов с участием россиянина Даниила Медведева с турниров североамериканской серии.

Видео доступно на официальном канале Tennis TV в YouTube.



Напомним, Даниил сумел пробиться в финале всех трёх соревнований, которые проходили на протяжении трёх недель. В Вашингтоне россиянин уступил Нику Кирьосу из Австралии, а в Монреале — испанцу Рафаэлю Надалю. Решающий матч в Цинциннати Медведев выиграл у Давида Гоффена из Бельгии — этот трофей стал первой победой Даниила на соревнованиях категории «Мастерс».



Благодаря успеху на турнирах US Open Series Даниил впервые в карьере вошёл в число пяти лучших теннисистов мира. Ранее теннисист рассказал о своих целях на Открытый чемпионат США.