Россиянка Грачёва вышла в финал квалификации US Open, Савиных — проиграла

Российская теннисистка Варвара Грачёва пробилась в третий раунд квалификации Открытого чемпионата США, обыграв представительницу Черногории Данку Ковинич (12) со счётом 7:6 (7:3), 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут.



Валерия дважды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 1 двойная ошибка и 7 брейков.



За место в основной сетке турнира россиянка поспорит с голландкой Рихел Хогенкамп.



Ещё одна представительница России Валерия Савиных пройти в решающий раунд квалификационного турнира не сумела. В двух партиях она уступила именно Хогенкамп — 4:6, 3:6.



Напомним, действующей чемпионкой Открытого чемпионата США является японка Наоми Осака. В прошлогоднем финале она обыграла американку Серену Уильямс.