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Шарапова высказалась на тему равенства призовых в теннисе

Шарапова высказалась на тему равенства призовых в теннисе
Теннис / WTA 0

Экс первая ракетка мира из России пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова поделилась мнением на тему обсуждения равенства призовых в мужском и женском теннисе.

«Конечно, существуют некоторые детали, но в целом рада, что многие девушки активно высказываются на эту тему. Каждая из них добивается больших побед, и это не только делает их успешнее и увеличивает их банковские счета. Это даёт им право высказывать свою точку зрения.

У каждой из этих девушек большое количество болельщиков по всему миру. Прекрасно, что сейчас всё чаще говорят об этом», — цитирует Шарапову WMagazine.

Ранее Мария поделилась отношениям к понятию «кумир» и рассказала, кто был для неё примером для подражания в детстве.

Мария Шарапова и Серена Уильямс приняли участие в совместной фотосессии
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