Россиянка Самсонова проиграла во втором круге квалификации US Open
Российская теннисистка Людмила Самсонова не сумела пробиться в финальный раунд квалификации Открытого чемпионата США. На двух тай-брейках она уступила представительнице Австралии Джейми Фурлис — 6:7 (3), 6:7 (1).
Продолжительность матча составила 1 час 46 минут. На счету Самсоновой 6 подач навылет, 4 двойные ошибки и 3 брейк-пойнта из 5. Её соперница отметилась одним эйсом и 3 брейками.
Ранее в финальный раунд квалификации пробилась россиянка Варвара Грачёва. Её соотечественница Валерия Савиных, как и Самсонова, матч проиграла.
Напомним, действующей чемпионкой Открытого чемпионата США является японка Наоми Осака. В прошлогоднем финале она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:2, 6:4.
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