Рублёв вышел в 1/4 финала турнира в Уинстон-Сейлеме
Россиянин Андрей Рублёв выиграл у американца Сэма Куэрри в третьем круге турнира в Уинстон-Сейлеме (США) в двух сетах 7:6 (7:4), 7:6 (12:10). Матч проходил на центральном корте стадиона «Вейк Форест Теннис Сентер". Следующим соперником Рублёва в 1/4 финала будет канадец Денис Шаповалов.
Уроженец Москвы выполнил 11 эйсов, 2 раза ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. В активе Куэрри 15 эйсов, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.
Напомним, действующим чемпионом турнира в Уинстон-Сейлеме является россиянин Даниил Медведев. В этом году 23-летний спортсмен не будет защищать титул. Ранее Медведев сыграл в трёх финалах — в Вашингтоне, а также на «Мастерсах» в Монреале (Канада) и Цинциннати (США).
22 августа 2019 года, четверг. 05:00 МСК
Уинстон-Сейлем. 3-й круг
Матч окончен
46
Сэм Куэрри
С. Куэрри
0 : 2
47
Андрей Рублёв
А. Рублёв
|1
|2
|3
|
|6 4
|6 10
|
|7 7
|7 12
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