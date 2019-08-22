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Рублёв вышел в 1/4 финала турнира в Уинстон-Сейлеме

Рублёв вышел в 1/4 финала турнира в Уинстон-Сейлеме
Теннис / ATP 0

Россиянин Андрей Рублёв выиграл у американца Сэма Куэрри в третьем круге турнира в Уинстон-Сейлеме (США) в двух сетах 7:6 (7:4), 7:6 (12:10). Матч проходил на центральном корте стадиона «Вейк Форест Теннис Сентер". Следующим соперником Рублёва в 1/4 финала будет канадец Денис Шаповалов.

Уроженец Москвы выполнил 11 эйсов, 2 раза ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. В активе Куэрри 15 эйсов, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

Напомним, действующим чемпионом турнира в Уинстон-Сейлеме является россиянин Даниил Медведев. В этом году 23-летний спортсмен не будет защищать титул. Ранее Медведев сыграл в трёх финалах — в Вашингтоне, а также на «Мастерсах» в Монреале (Канада) и Цинциннати (США).

22 августа 2019 года, четверг. 05:00 МСК
Уинстон-Сейлем. 3-й круг
Матч окончен
Сэм Куэрри
46
США
Сэм Куэрри
С. Куэрри
0 : 2
Андрей Рублёв
47
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
1 2 3
           
6 4 6 10  
7 7 7 12  
           
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