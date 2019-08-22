Рублёв вышел в 1/4 финала турнира в Уинстон-Сейлеме

Россиянин Андрей Рублёв выиграл у американца Сэма Куэрри в третьем круге турнира в Уинстон-Сейлеме (США) в двух сетах 7:6 (7:4), 7:6 (12:10). Матч проходил на центральном корте стадиона «Вейк Форест Теннис Сентер". Следующим соперником Рублёва в 1/4 финала будет канадец Денис Шаповалов.



Уроженец Москвы выполнил 11 эйсов, 2 раза ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. В активе Куэрри 15 эйсов, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.



Напомним, действующим чемпионом турнира в Уинстон-Сейлеме является россиянин Даниил Медведев. В этом году 23-летний спортсмен не будет защищать титул. Ранее Медведев сыграл в трёх финалах — в Вашингтоне, а также на «Мастерсах» в Монреале (Канада) и Цинциннати (США).

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