Блинкова вышла в четвертьфинал турнира в Бронксе, несмотря на 12 двойных ошибок

Российская теннисистка Анна Блинкова, попавшая в основную сетку турнира в Бронксе (США) в статусе «лаки-лузера», вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу Румынии Михаэлу Бузэрнеску со счётом 1:6, 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 час 7 минут.

Анна трижды подала навылет, совершила 12 двойных ошибок и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 250 тыс. Блинкова поспорит с китаянкой Ван Цян, посеянной под первым номером. Победительница этого матча сыграет либо с итальянкой Камилой Джорджи, либо с француженкой Ализе Корне.

Турнир категории International в Бронксе завершится 24 августа.