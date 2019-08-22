Рублёв: на Уимблдоне Куэрри меня уничтожил, а теперь получилась битва

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился впечатлениями от выхода в четвертьфинал турнира в Уинстон-Сейлеме (США). В матче второго круга он обыграл хозяина кортов Сэма Куэрри со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (12:10). В июле соперники встречались на Уимблдоне, и в том поединке Андрей проиграл Сэму в трёх партиях — 3:6, 2:6, 3:6.

«Это особенная победа для меня. На Уимблдоне Куэрри меня уничтожил, а теперь получилась прекрасная битва. Борьба была равной. Но сегодня мне повезло немного больше», — приводит слова Рублёва официальный сайт тура.

Следующим соперником Рублёва будет канадец Денис Шаповалов посеянный под вторым номером. В 2018 году победителем турнира в Уинстон-Сейлеме стал россиянин Даниил Медведев.

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