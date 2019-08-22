Капитан сборной России прокомментировал жеребьёвку Кубка Федерации

Капитан сборной команды России в Кубке Федерации Игорь Андреев прокомментировал жеребьёвку квалификационного раунда соревнований. Напомним, россиянкам предстоит встреча с командой Румынии.
«Нам досталась одна из сильнейших среди всех возможных команд-соперниц по отборочному раунду сборная. Её лидер Симона Халеп успешно играет на всех покрытиях. Однако слабое место у румынок — отсутствие ярко выраженного второго номера. У нас в этом плане есть некоторое преимущество в виде более ровного состава. К тому же в командных соревнованиях — матчах Кубка Дэвиса и Федерации — рейтинг теннисистов и теннисисток играет далеко не решающую роль. Так что шансы на успех, думаю, у нас есть.
Рассматриваем ли мы участие в матче Кузнецовой? Да. Я очень рад, что она залечила все травмы и сумела дойти до финала турнира в Цинциннати, обыграв там очень сильных соперниц. Но и до этого — в Торонто — Света также показывала хороший теннис», — цитирует Андреева GoTennis.
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