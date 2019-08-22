Впервые за 21 год ни одна россиянка не попала в посев на US Open

Ни одна представительница России не попала в число 32 сеяных на Открытом чемпионате США. Такое случилось впервые с 1998 года, когда посев состоял ещё из 16 человек. Начиная с Уимблдона-2001 число сеяных на турнирах «Большого шлема» повысили до 32.



Напомним, самой рейтинговой теннисисткой России в настоящий момент является Дарья Касаткина, которая занимает 42-е место в мировой табели о рангах.



В мужском посеве US Open сразу два представителя России. Даниил Медведев в Нью-Йорке будет выступать в качестве пятой ракетки турнира, а Карен Хачанов получил девятый номер посева.



Открытый чемпионат США пройдёт в период с 26 августа по 8 сентября. Действующими победителями престижных соревнований являются серб Новак Джокович и японка Наоми Осака.



Медведев получил пятый номер посева на US Open, Хачанов — девятый