Шарапова — о своём возрасте: сейчас мне комфортно

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» 32-летняя россиянка Мария Шарапова ответила на вопрос о том, как бы она реагировала на повышенное внимание к своей персоне, если бы стала известна только в этом году.
«Я не уверена. Я была единственным ребёнком в семье, так что родители были со мной всё время. Я была под защитой. Думаю, социальные сети — это единственное, что изменилось с той поры. Новым поколениям приходится нелегко, так как они вынуждены обращать внимание не только на своё мнение, что нормально, но и постоянно наполнять контентом свои аккаунты, показывать фанатам, что они делают. Иногда это происходит не на их условиях и основывается на ожиданиях других. Думаю, это может быть нелёгкой задачей. Но, когда я была моложе, такой проблемы не было.
Что касается меня, то я чувствую себя комфортно в этом плане. Мне нравится делиться информацией о себе. Думаю, это приходит с возрастом. Сейчас я чувствую себя комфортно в вопросах стиля, того, что я говорю, и как провожу время. С возрастом ты не только становишься немного мудрее, но и опытнее. Ты можешь принимать решения, которые кажутся эгоистичными, но делают тебя лучше", — цитирует Шарапову W Magazine.
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