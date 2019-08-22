Шарапова: вечерние матчи на US Open не сравнить ни с чем

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова поделилась ожиданиями от US Open, матчи основной сетки которого начнутся 26 августа.
«US Open — это всегда большое событие. Независимо от того, где вы находитесь в мире, когда вы оказываетесь в Нью-Йорке, в этом есть нечто захватывающее и совершенно другое. Ты ощущаешь поддержку публики, чувствуешь энергию. Спортсмены всегда говорят, что вечерние матчи на US Open ни с чем не сравнить. Я абсолютно с этим согласна», — приводит слова Шараповой W Magazine.
Шарапова выиграла Открытый чемпионат США в 2006 году. Действующей победительницей этих соревнований является представительница Японии Наоми Осака. В прошлогоднем финале она победила американку Серену Уильямс — 6:2, 6:4.
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